《時來運轉》禁區對決 熱火要延續連勝
當前NBA最火熱的球隊，就是拉出10連勝的熱火隊，自今年1月13日在客場不敵公鹿隊、苦吞4連敗後，經過3天休息，全隊脫胎換骨，一口氣連勝迄今，締造本季次多的連勝紀錄，僅次於勇士隊12連勝，台灣時間明天早上9點作客灰狼隊主場的比賽，當然希望能延續連勝紀錄，繼續為季後賽門票奮鬥。
熱火隊本季送走球隊看板球星韋德，拉出連勝前，戰績僅11勝30敗，在東區排名倒數，看來就是個失敗球季，但一波10連勝後，距離東區老八活塞隊，僅剩2場勝差，一躍成為季後賽有望球隊，總教練史波斯查認為，球隊還有許多需要加強的地方，要搶季後賽門票，必須要再提升。
熱火隊這波連勝，除了是本季次長的連勝紀錄，更是聯盟史上，低於5成勝率球隊的次多連勝紀錄，陣中中鋒懷特塞德的精采表現是一大關鍵，熱火前役面對近況同樣火熱的七六人隊，就是懷特塞德繳出誇張的30分、20籃板，鎮守禁區有功才拿下勝利，而熱火要在灰狼主場奪勝，懷特塞德的表現同樣重要，尤其他將面對上季新人王唐斯，兩人在禁區的對抗，將是比賽最大賣點。
灰狼隊唐斯本季毫無新秀常有的「第2年病」，戰力依舊維持高檔，甚至持續進化，平均23.1分、12.0籃板，就連三分球火力都有提升，他過去32場比賽有30場繳出「雙10表現」，更有7場比賽攻破20分、10籃板，潛力無極限，此役對決懷特塞德會擦出何種火花令人期待。
不過，灰狼隊1月底6戰5勝的出色狀況，進入2月面臨考驗，近況是苦吞3連敗，日前「灌籃王」拉文又因前十字韌帶撕裂整季報銷，要捍衛主場，必須要改掉容易在比賽後半段遭逆轉的毛病，否則恐有苦戰。
(中時電子報)
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