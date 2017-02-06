潘政琮9日再戰圓灘 期待再次先蹲後跳
美巡(PGA)9日晚在加州進行總獎金720萬美元圓石灘職業／業餘配對賽，旅美好手潘政琮此戰出賽，再與包括「球王」戴伊等多位世界名將一較上下，期待再有先蹲後跳表現。
這場比賽是潘政琮美巡生涯的第10場出賽(不含世界盃高球賽)，前9場出賽雖只有4場晉級，卻在淘汰之後都有大爆發表現。
他去年10月美巡生涯前2場被淘汰，但經重新整理心態與策略，隨後3場都晉級，並在RSM菁英賽奪下美巡生涯首場前10並列第6佳績；今年在夏威夷舉行的前2場比賽SONY公開賽與Builder挑戰賽都觸礁沒晉級，但之後在農保公開賽拿下美巡生涯並列第2最佳成績。
上周帶著上1場並列第2參加6日落幕的鳳凰公開賽，在求好心切下，只打36洞就出局，但也讓他有更多時間準備迎戰美巡圓石灘職業／業餘配對賽，期待再有先蹲後跳表現。
雖然6日在鳳凰城公開賽衛冕成功的日本一哥松山英樹，與2016-17球季贏得3冠的美國湯瑪斯，雙雙缺席圓石灘，但參賽陣容不乏世界前10高手，除了世界第1澳洲戴伊，世界第3美國強森、奧運金牌英格蘭羅斯、前球王美國新秀畢斯，以及於鳳凰城公開賽延長賽落敗的美國辛普森、美巡58桿單輪最低桿保持人美國老將福瑞克等人，都在參賽名單中。
(中時電子報)
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