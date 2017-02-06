新港奉天宮元宵遶境 7日起駕祈福
嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境於明天上午起駕，將進行5天4夜，行經雲嘉2縣、5鄉鎮，由開台媽祖遶境祈福。
新港奉天宮今天表示，新港奉天宮為當地信仰中心，正值進香旺季，每年元宵節已列為新港媽祖文化日；今年元宵遶境活動將從明日起至11日、進行5天4夜，這項嘉義縣定「無形文化資產」，行經雲嘉2縣、5鄉鎮。
新港奉天宮指出，新港奉天宮媽祖鑾駕於明天上午8時30分起駕，鑾駕將走過庄頭大街小巷，沿途民眾會設香案虔誠膜拜，祈求媽祖賜福人間，遠離災難。
新港奉天宮媽祖元宵遶境具有歷史及文化傳承意義，內容包括「貼香條」、「號炮」、「點戲」、「媽祖出巡陣頭」、「入廟安座」等儀式，102年度入選為內政部台灣宗教百景之一。1060206
(中央社)
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