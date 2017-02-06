愛國者逆轉勝 布雷迪4獲超級盃MVP
職業美式足球NFL新英格蘭愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）今天率隊在第51屆超級盃逆轉勝亞特蘭大獵鷹後，第4度獲選超級盃最有價值球員（MVP）。
39歲的布雷迪帶領愛國者扭轉第3節3比28落後劣勢，終場以34比28射下獵鷹，成為史上首位贏得5座超級盃（Super Bowl）冠軍的四分衛，且第4度榮登超級盃MVP。
法新社報導，先前從來沒有隊伍從10多分落後情況下逆轉贏得超級盃，但布雷迪今天下半場大爆發，激勵愛國者寫出NFL傳奇，超級盃首度邁入延長賽。
根據路透社，布雷迪全場傳球62次、成功43次，總計傳出466碼，送出2次達陣，遭攔截1次。
網友在推特等社群媒體上熱烈討論，有人感嘆「獵鷹浪擲25分領先，敗給愛國者」，也有人讚「愛國者球迷有史以來最開心，布雷迪是美足傳奇」，以及驚呼「就是狂！從不懷疑愛國者」。
另有網友寫道，等著看布雷迪名模妻子吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）為老公製出的慶祝勝利影片。（譯者：中央社盧映孜）1060206
(中央社)
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