王任賢批H7N9防疫慢半拍 高市府澄清
中華民國防疫學會理事長、前疾管署中區防疫指揮官王任賢投書媒體批評高雄公衛、醫療單位防疫慢半拍，高市衛生局長黃志中今天澄清，指王任賢所言不實，已檢具資料報中央處置。
王任賢在聯合報投書指2013年大陸上海發現的全球首例H7N9病例，1天內就診斷出來。高雄這次病例，竟然在旅遊史如此明顯情況下，在類流感症狀出現後第10天、重症肺炎出現後第5天才證實，這種水平真是丟臉丟死了，相關醫療及防疫單位應受處分。
他也籲請增強市場及養禽場禽鳥H7N9病毒的監控，嚴查市場禁宰活禽。另國光公司已有H7N9疫苗，疾管署應積極與國光公司合作進行疫苗的先期臨床試驗，以便有疫情來襲時能立刻派上用場。
黃志中上午與疾管署高屏區管制中心指揮官、高雄榮總內科部主任陳垚生在衛生局聯合召開記者會加以澄清，強調這次個案防疫過程沒有缺失，但仍會檢討，讓防疫更加精進及完美。
黃志中及陳垚生都說，王任賢事先都未向他們查證個案病程。
陳垚生說，H7N9是法定傳染病，相關防疫資料具保密性，王任賢已不是中區指揮官職位，取得疫情有限，因此對個案疫情掌握不是那麼精確。
黃志中表示，王任賢涉嫌對法定傳染病散播不實消息恐觸法，由於H7N9是第5類法定傳染病，處分權限在中央，已檢具相關資料向上呈報。
他又說，禁宰活禽等防疫措施前幾年H1N1防疫時就開始做了，這些例行防疫工作衛生及農政單位都一直持續在做，國光疫苗研發也在積極進行中。1060206
(中央社)
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