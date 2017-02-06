札幌雪祭 台北賓館大冰雕最壯觀

日本北海道年度最大活動札幌冰雪祭（冰雪節）今天登場，駐日代表處與日本「每日新聞」社推出台北賓館意象的大冰雕，是會場最大型冰雕，上午開幕儀式吸引許多國際人士觀賞。

第68屆札幌雪祭今天正式登場，駐日代表謝長廷與駐日代表處札幌分處處長陳桎宏、每日新聞社社長丸山昌弘、札幌市副市長町田隆敏、日台親善協會連合會長加藤禮一等人出席台北賓館冰雕開幕剪綵典禮。典禮前由日本的女子大鼓隊表演，吸引眾多國際人士觀賞、拍照。

位於台北市的台北賓館是1901年由日本設計的建築物，是融合東西方建築美學的國定古蹟，在展場上是最大型冰雕，高10公尺、深16公尺、寬18公尺。這次展示的主題是融合東西方建築美學的台北賓館冰雕。地點位於大通公園5丁目的每日冰之廣場。

台北賓館大冰雕總共用130噸800塊大冰塊雕製而成，在1月16日到2月2日之間，共動用250人打造。期間有時下大雪，有時下雨，是在嚴峻的環境下打造而成，雕工精細，令人嘆為觀止。白天在陽光下，冰塊透徹發光，夜晚施以光雕，更是如夢如幻。

謝長廷在冰雕舞台上先是用多種語言與遊客打招呼。他致詞時表示，駐日代表處與每日新聞社合作在雪祭推出冰雕已是第6年。他說，雪祭活動結束後，正好台灣的燈會也開始，歡迎北海道的人到溫暖的台灣參加燈會，互相交流。

距離台北賓館冰雕不遠處，位於大通公園7丁目的「HBC法國廣場」有1座法國巴黎凱旋門意象的大雪雕，大雪雕右側有奔馳狀的純種馬及騎士的雪雕。因為北海道是日本著名的產馬地，期待北海道所培育的純種馬有一天能在凱旋門賽馬大賽中奪冠。

在大通公園10丁目，有電影「「星際大戰」40週年紀念白色星球大戰的大雪雕。除了有影迷熟悉的C-3PO及R2-D2，全球首座BB-8大雪雕與凱羅‧忍（Kylo Ren），相當壯觀。

另外，小型雪雕當中，去年推出洗腦神曲「PPAP」的PIKO太郎頭像雪雕成為媒體焦點。

去年札幌雪祭吸引約260萬人前來觀賞，今年雪祭地點是位於在札幌大通公園1至12丁目、長約1.5公里的區間，排列著大大小小的冰雪雕像，夜晚的光雕，充滿夢幻氣息。

今年札幌冰雪節有大通、薄野、TSUDOME的3大會場，展期到12日為止。大通公園會場113座大小冰雪像，以及薄野會場的60座冰雕等，共有197座冰雪雕像。

在TSUDOME會場，則有各種可玩雪的活動，例如巨大的雪溜滑梯。薄野會場的冰雕大賽、彩燈、冰雪吧台等也吸引許多遊客體驗賞雪玩雪之樂。1060206

(中央社)