中巴威脅 印度千億採購彈藥與備件

面對中國和巴基斯坦的軍事威脅，印度過去2到3個月間耗資2000億盧比（新台幣近千億元）採購彈藥和備件，確保印度步兵、坦克和機艦有足夠彈藥在激烈戰鬥時至少可持續10天。

印度國防部消息人士告訴「印度時報」（The Times of India），這些採購目的是保證印度武裝部隊至少能持續10天的「激烈戰鬥」，而不必擔心彈藥、裝備和其他軍用儲備的補給。

據報導，來自巴基斯坦的恐怖分子去年9月18日攻擊印度所控制的克什米爾烏裡鎮（Uri）陸軍基地後，印度就與俄羅斯、以色列和法國簽署新合約，採購彈藥、裝備與武器備份零件等，以因應突發戰爭。

在印度於去年9月29日向巴基斯坦所控制的克什米爾發動「外科手術式攻擊」時，印度政府也在陸軍、海軍和空軍擁有緊急財政決策權力的副總長之下設立授權採購委員會，以彌補裝備、彈藥匱乏等作戰缺陷。

報導說，在印度財政部日前公布的2017-2018財政年度新預算案中，雖沒有編列新的軍事現代化預算，且編列的8648.8億盧比（新台幣4300多億元）預算中，有多數要支付先前已承諾採購的軍備項目，但在授權採購委員會的設立下，印度部隊仍可快速確保武器平台的可用性。

例如印度空軍已透過上述程序簽署43份合約，採購價值超過920億盧比（新台幣近460億元）的彈藥和武器備件，以用於蘇愷30MKI（Su-30MKI）、幻象2000s（Mirage-2000s）和米格29（MiG-29）等戰機及IL-76、IL-78s等運輸機，以及Phalcon AWACS空中早期預警機系統。

印度陸軍也與俄羅斯的公司簽署10份總價超過520億盧比（新台幣近260億元）新合約，採購包括用於T-90和T-72坦克的備用引擎、125厘米尾翼穩定脫殼穿甲彈（APFSDS），以及「康庫斯」（Konkurs）反坦克引導飛彈、「旋風」（Smerch）火箭砲等。1060206

(中央社)