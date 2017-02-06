斷掌超商少年半工半讀 顯微大手術縫合

我要評比

新北市新莊一間超商的丁姓店員，昨夜遇歹徒搶劫遭幾乎砍斷手掌。他是打工的高中生，因家境不寬裕，憑自己力量賺學費，未料突遭橫禍。醫院出動團隊接力，以顯微手術縫合。

丁姓被害青少年昨天深夜送到新北市板橋亞東醫院急救，因為手腕幾乎斷掌，只剩下一層皮膚，急診室給予緊急處理傷口止血、維持生命跡象。

經過評估後，醫院在今天凌晨1時許，送入手術室，進行顯微手術縫合。

亞東醫院出動多組醫護團隊，持續接力縫合斷掌。直到今天中午，手術已經進行12小時，仍盡力為傷者縫合手掌。

新莊警分局偵查隊長張俊明表示，這一起超商搶劫砍人案件，凶嫌陳姓青少年是隨機犯案。凶嫌5日深夜搭乘計程車前往新莊，企圖隨機犯案。

警方調閱監視器畫面，發現案發前，凶嫌就已戴著口罩在超商附近徘徊，凶嫌持西瓜刀，走到案發現場的超商，進入後，企圖搶劫。

搶劫過程，凶嫌因遭遇丁姓工讀生抵抗，雙方爆發拉扯，凶嫌左手也被劃傷，監視器也拍下陳姓凶嫌倉皇逃逸的模樣。

年僅17歲，還在就讀高中的丁姓工讀生，就讀學校的趙姓學務主任接受中央社訪問表示，今天凌晨零時許，接獲新北市校外會通知後，校方立即作業，協助學生完成後續醫療照護。

校方說，董事長與校長，今天上午也前往亞東醫院關心，後續將協助申請學生平安保險以及急難救助。等學生出院後，若在就醫或是學習上有任何問題及困難，校方也會盡力協助。

趙主任表示，丁姓學生是去年入學，目前就讀機械科一年級，「平常在校表現都很不錯，與同學也相處融洽，做事情認真負責。」

丁生因家境不寬裕，故到超商打工，憑自己力量賺取學費。每天做到深夜11時才下班，靠自己半工半讀賺取學費，未料遇上歹徒隨機行搶。1060206

(中央社)