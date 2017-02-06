灑錢反川普 超級盃廣告罕飄政治味

第51屆職業美式足球NFL超級盃今天登場，為美國總統川普上任來的首場超級盃，電視廣告罕見飄著濃濃政治味，知名住宅分租平台Airbnb與可口可樂紛紛打出崇尚多元化廣告。

法新社報導，超級盃（Super Bowl）一向排斥政治味太濃的廣告。Airbnb這次推出「#我們接受」（#WeAccept）廣告，時間點碰上川普因下令封鎖移民與難民而引發激烈辯論。

這支30秒廣告串連多個不同膚色、性別，年齡與種族的臉孔，並打出字幕：「無論你是誰，你從哪裡來，你愛誰或信仰誰，我們都一樣。」最後並出現「#我們接受」標籤（#WeAccept）。

Airbnb創始人兼執行長奇斯基（Brian Chesky）更在推特宣布，該集團將捐出4年400萬美元給國際救援委員會（International Rescue Committee）幫助難民。

無獨有偶的，可口可樂也在這次超級盃比賽期間，推出「多元化讓美國美好」的廣告。

「哈芬登郵報」（The Huffington Post）網站報導，可口可樂這支超級盃廣告內容呈現美國容納不同種族、性取向、宗教與年齡的人，並在廣告最後打上「在一起才美好」的口號。（譯者：中央社許湘欣）1060206

(中央社)