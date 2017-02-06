接掌衛福部 陳時中：政策不會變動太多

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即將新任衛生福利部長的陳時中（左2）6日表示，接任衛福部長壓力很大，「戒慎恐懼」，要加緊了解業務內容，目前政策方向不會變動太多，人事也力求穩定。中央社記者陳偉婷攝 106年2月6日

即將新任衛生福利部長的陳時中今天表示，接任衛福部長壓力很大，「戒慎恐懼」，要加緊了解業務內容，目前政策方向不會變動太多，人事也力求穩定。

衛福部長林奏延和陳時中5日已經實質交接，8日會舉行正式交接儀式。陳時中今天下午先到衛福部聽取業務報告，了解衛福部運作，稍晚並將到行政院和院長林全見面。

陳時中表示，執掌衛福部這麼大一個部會，「壓力很大」，現在戒慎恐懼，努力熟悉業務。目前衛福部推動的政策方向不會變動太多，人事也力求穩定。

陳時中因表態要檢討健保具名核刪，引起部分醫界人士反彈，認為衛福部要走回「黑箱核刪」回頭路。

關於具名核刪，陳時中說，審查制度要與時俱進，檢討具名核刪後，「可能做更大，可能更小」。對部分醫界反彈，「慢慢溝通，他們會了解」。

其他衛福部相關政策，如核災區食品、第三代健保等，陳時中說，食品一定安全第一，其他政策要等他了解業務之後才能談。1060206

(中央社)