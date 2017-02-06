收假瘦身 得易Ponta開春有好康
春節過年期間大吃大喝，收假後站上體重計一看數字，是否嚇了一跳！根據國健署去年調查發現，近4成（39 %）民眾在過完春節假期後，體重平均爆增 1.7 公斤。東森整合行銷關心大家，建議上班出門多走幾步路，搭乘大眾運輸工具，是兼顧環保又健康瘦身的好方法，而且凡是得易Ponta會員持一卡通/一卡通聯名卡還可獲2到3點。
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以下幾種聽力情境，您或您的家人經常發生嗎？手機響了常常沒聽見？電視愈開愈大聲？老是沒聽到家人子女的呼喚吃飯？在吵雜餐廳聽不清楚朋友的說話聲？新的一年，到省卡多關心一下聽力的健康吧！
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(工商)
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