收假瘦身 得易Ponta開春有好康

關心會員聽力健康，得易Ponta新加入約特約商-省卡多助聽器，首次檢測送700點。圖：業者提供

得易Ponta特約商業態再擴增，會員用1點在APP兌換省卡多助聽器聽力測驗，測完送700點，購機再送3000點。圖：業者提供

春節過年期間大吃大喝，收假後站上體重計一看數字，是否嚇了一跳！根據國健署去年調查發現，近4成（39 %）民眾在過完春節假期後，體重平均爆增 1.7 公斤。東森整合行銷關心大家，建議上班出門多走幾步路，搭乘大眾運輸工具，是兼顧環保又健康瘦身的好方法，而且凡是得易Ponta會員持一卡通/一卡通聯名卡還可獲2到3點。

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環保愛地球，上班上課多多搭乘大眾運輸，經濟節能又健康，還可累積賺點數，即日起至2017/6/30活動期間，持已綁定為得易Ponta會員持一卡通/一卡通聯名卡搭乘指定大眾運輸工具，享交通累點優惠回饋。

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台鐵、台北捷運、YouBike與台北及新北市區公車/客運互轉再送1點，台中市公車、YouBike與台鐵轉乘再送1點，高雄捷運、高雄市公共腳踏車、指定高雄市公車與台鐵互轉再送1點；會員天天輕鬆累積點數，有機會以小點數換好康大獎。

寒假將結束，學子們也要收心迎接開學日，爸媽關心子女學業，為孩子添購新文具用品，新學期學業有嶄新好表現，現在到101文具天堂選購文具點數加倍送，以聯名卡購買優惠多更多。101天堂聯名卡限時優惠50元(原價100元)， 持卡購買文具市價66折(部分商品除外)，101會員聯名卡會員卡10元，持卡購買文具批價95折(部分商品除外)，全新會員開通立刻送200點，得易Ponta全通路特約商消費，消費滿10點累積1點、每25點折抵1元；101文具天堂，每周五、六、日單筆消費滿200元，得易Ponta點數兩倍送。

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以下幾種聽力情境，您或您的家人經常發生嗎？手機響了常常沒聽見？電視愈開愈大聲？老是沒聽到家人子女的呼喚吃飯？在吵雜餐廳聽不清楚朋友的說話聲？新的一年，到省卡多關心一下聽力的健康吧！

東森旗下紅利點數平台得易Ponta，特約商業態再擴增，新加入的省卡多助聽器，關心卡友們的聽力健康，2017/2/6(一)~2017/3/31(五)新會員可獲贈得易Ponta200點。活動期間，會員只要用1點，即可在得易Ponta APP兌換聽力測驗乙次，至全台省卡多門市檢測聽力情況，測完再送您700點；同時得易Ponta會員購買任一機種助聽器(配件除外)，再加贈得易Ponta點數3,000點，關心您及家人身心健康，行動要快！

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(工商)