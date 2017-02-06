假期學本土語言，教長：今年夏日樂學計畫開425班

金門縣金鼎國小夏日樂學計畫，教小朋友用高梁做掃帚。（教育部提供）

為讓國中小學生從生活、活動中學習本土語言，教育部推動「夏日樂學」計畫，並在今天舉行成果發表會，小朋友唱唱跳跳說母語，活潑可愛。教育部長潘文忠宣布，今年國中小夏日樂學班級將較去年增加100班，達到525班。

國中小夏日樂學計畫，透過暑假2至4周的密集課程安排，提供學生學習本土語言機會，也讓學習弱勢及偏鄉地區學生暑假期間學習不中斷。教育部在104年核定235班、105年核定425班。

教育部今天舉行「夏日樂學成果分享會」，百年老校金門縣金鼎國小，暑假期間，由耆老們帶著小朋友走訪閩南式建築及進入蚵田、高梁田，他們用金門腔的閩南語交談，瞭解金門戰地的滄桑及無奈的在地故事。

金鼎國小教學組長翁郁玫表示，金門是一個相當安全的地方，過去每年暑假，多數家長讓小朋友每天自己去玩，沒有太多輔導。教育部推動夏日樂學計畫後，金鼎國小就請地方耆老來幫忙，暑假時以金門腔閩南語對學生進行走讀式教學，最後還與地方電視台合作，由學生報導屬於自己的夏日樂學經歷，大家都很開心以這樣的方式過暑假。

屏東縣佳冬國小座落於六堆的左堆客家庄，致力於推廣客家文化，他們的夏日樂學課程一開始先為學生複習客語音標及講述六堆先民到台拓墾的歷史與故事，再藉由家鄉古蹟的踏查，指導學生成為小小解說員及創作家鄉古蹟會本，激發師生傳承客語和客家文化的使命。

潘文忠表示，夏日樂學計畫讓國中小學生學習本土語言，也傳承了在地文化，效果很好。因此，今年夏日樂學計畫，將擴充為425班，並新增「國中本土語文主題式課程」，鼓勵國中參與，並作為配合107學年實施12年國教實施本土語文「得於假日或寒暑假實施」之課綱推動參考。

(中時)