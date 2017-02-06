衛福部長換將前夕 曝「三代健保」已在規畫

衛福部長換人之際，衛福部拋出三代健保已在規畫的消息，新任部長陳時中(圖)表示上任後會積極了解。（倪浩倫攝）

行政院上周五宣布衛福部長換將，新任部長陳時中今前往衛福部，聽取各單位業務報告。陳時中表示，自己上任後，將力求人事穩定，現推行的政策「大致不會改變」，包括力拚食品安全第一、健保制度更進步；面對現任部長林奏延剛推不久的三代健保，他則表示，周三上任後會立刻深入了解。

陳時中在昨日已和林奏延當面討論交接過程，力求各項業務無縫接軌。面對現任三位衛福部政務官：政務次長呂寶靜和何啟功、健保署長李伯璋都將和林奏延共進退，陳時中說，將力求人事穩定。

林奏延上午指出，衛福部近期已啟動三代健保規畫，他近一個月已積極和二代健保推手、前衛生署長李明亮積極溝通，尋找改革委員，預計要花6~8年才能立法完成。陳時中強調，衛福部確實已啟動三代健保的規畫，自己上任後也會積極了解，畢竟衛福部是個很大的部會，很多政策仍要等充分了解後才好對外說明。

陳時中日前受訪指出，健保署去年10月起試辦的「具名核刪制度」需要檢討，引起部分醫界人士爭議，他今日也再度重申，檢討並非一定是「取消」，也有可能是「做更大」，但任何審查制度都必須用科學證據說話，並且隨時檢討、與時俱進，好對醫界更公平。

(中時)