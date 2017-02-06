曾俊華：推廣人民幣為香港外匯儲備貨幣

我要評比

香港前財政司司長曾俊今天公布競選行政長官政綱，當中提到要推廣人民幣作為香港的儲備和結算貨幣。

他在政綱中的經濟欄提出上述目標。

他說，人民幣已經成為全球五大流通貨幣之一，更於去年10月正式納入國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）。

他說：「人民幣作為（香港）儲備和結算貨幣，有利貿易兩方減低匯率風險。作為『十三五』規劃指定的全球離岸人民幣業務樞紐，香港有能力也有責任推動這方面的工作」。

目前香港的外匯儲備貨幣為美元。此外，港幣也與美元掛鉤，固定在每7.8元兌換1美元。1060206

(中央社)