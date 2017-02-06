接受廣播專訪 姚文智糗先協尋手機
民進黨立委姚文智今天接受廣播專訪，但第一件談的事情卻是手機掉在計程車上，還由主持人黃光芹透過廣播協尋，所幸手機已經由司機送回服務處。
黃光芹中午針對參選台北市長議題，專訪姚文智，但專訪一開始，卻是從協尋姚文智手機掀起序幕。
姚文智表示，他從立法院濟南路上車，下車時不小心將手機遺落在車上，不過他不記得是搭那個車隊的車，只記得向司機要了一張衛生紙。黃光芹也忙著幫姚文智協尋手機，她說，不要讓姚文智坐立難安。
幸好在專訪約30分鐘後，姚文智接獲訊息，司機已經將他的手機送回服務處，一切只是虛驚一場。
談到台北市長選舉，姚文智表示，離選舉還有1年多的時間，台灣討論選舉確實早了一點，是因為被媒體推波助瀾。
對於民進黨是否會再禮讓現任的台北市長柯文哲，姚文智說，現在無法評估。但對於台南市長賴清德會不會北上參選台北市長，姚文智說，機率是0。
他也說，柯文哲的施政表現，2年來在六都敬陪末座，柯文哲過去是素人，大家給他機會做做看，但施政已經2年多，現在做成這樣怎麼辦？
姚文智說，民進黨做為一個負責任的政黨，就首都發展與首都耕耘來說，民進黨的準備是責任。他說，「我也有責任」，畢竟上次民調也贏過國民黨候選人連勝文，現在又是民進黨在台北市的唯二立委。
姚文智也針對大巨蛋與雙子星案評論柯文哲。他說，大巨蛋因為松山機場限建，因此往下開挖，未來要在地下12公尺打棒球，紀錄算不算都不知道。
他表示，機場捷運都通車了，雙子星廢標卻沒辦法重新開始，雖然今年台北燈會在西區，北門打開是好事，但西區最重要的投資案就是雙子星，現在民眾要搭機捷，卻找不到醒目的建築物可以進入。1060206
(中央社)
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