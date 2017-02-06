中和公寓火警 警消疏散5人無傷亡

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新北市中和區連城路75巷內某公寓2樓6日上午11時許驚傳火警，警消獲報前往搶救。（葉書宏翻攝）

起火處疑似在客廳，燃燒面積約15平方公尺。（葉書宏翻攝）

新北市中和區連城路75巷內某公寓2樓今（6日）上午11時許驚傳火警，警消獲報前往搶救，疏散其他樓層5名住戶，所幸火勢及時被撲滅，2樓屋主返家後告知屋內無人。警消發現，起火處疑似在客廳，燃燒面積約15平方公尺，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)