伊林娛樂開工團拜 眾名模藝人出席

伊林娛樂開工團拜，董事總經理陳婉若（左4）率王思偉（左起）、吳品萱、張珈瑜、王麗雅、王尹平、黃志瑋、林嘉綺等人出席。（記者廖慧娟攝）

伊林娛樂今天（2月6日）上午10點在台北中華路舉行開工團拜，由董事長蔡紹中、董事總經理陳婉若率林嘉綺、溫昇豪、蔡淑臻、李沛旭、李維維、丁也恬、王琄、黃志瑋、陳志強、余秉諺、王麗雅、王思偉、王尹平、張珈瑜、吳品萱、劉美辰、詹乃蓁、李培毓、殷琦、夏如芝、成語蕎、李懿、隋玲、金凱德、楊鎮，以及造型大師李明川等人上香，恭請各路神明保佑大家在新的一年，心想事成。

陳婉若表示，去年伊林娛樂跨入《麻辣天后傳》、《名模出任務》等綜藝節目製作領域，今年則與正夯的直播結合，新的直播經紀部門，已網羅上百位網紅主播，除了伊林娛樂旗下喜愛直播的方舲等多位名模、藝人外，也與多家學校合作，培訓新的校園網紅，未來將在兩岸多家熱門直播平台與網友互動。

出席今天開工團拜的藝人眾多，包括演員張雁名、梅賢治，歌手小胖(林育羣)、郭曉曉、BOi!，以及在大陸日益走紅的小鮮肉時尚男模吳承璟、廖彥龍、陳品延、黃旭、鄭奇光、施柏宇，以及新媒體人氣女模鄭雅勻、劉嘉恩、蕭瑋葶、施語庭、王茜儀、趙凡萱等人，吸引兩岸媒體關注外，不少粉絲與網友也聞風而至，早早守在現場，搶拍偶像。

(旺報)