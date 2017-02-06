我挺川普 紐約鐵粉出籠了：請給他機會

紐約曼哈頓川普大樓（Trump Tower）外今天有兩派人馬對壘較勁，數十名美國總統川普的死忠支持者聚集，與10多名反川普群眾槓上。美國社會有多分裂，由此可見一斑。

法新社與KWQC-TV6報導，川普（Donald Trump）支持者不畏刺骨寒冬聚集川普大樓外，參加「我們是支持川普總統的人」集會。這是川普1月20日就任美國總統以來，以民主黨支持者為主的曼哈頓少見的挺川普集會。

前來表達訴求的群眾呼籲美國同胞給川普機會，也支持對7個人口主要信奉穆斯林的國家實施入境禁令。

他們拉開白色的旗幟：「歡迎川普時代到來！」還戴上川普競選時印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣的紅色帽子，揮舞美國國旗，高喊「USA! USA!」

遊行共同策劃人、川普支持者葛羅茲（Cindy Grosz）表示，美國人應該給川普機會，「他上任還不到3個星期，理應得到公平的機會，也有權用他希望的方式職掌政府」。

但共和黨籍的川普大選時紐約得票率僅有18%，在紐約實在太惹人厭了，很快就有10多名反川普民眾來到現場對川普支持者嗆聲，還得勞動警方出動把兩派人馬隔開。

兩方互相較勁，各出奇招想讓自己陣營的聲音被聽到，反川普陣營甚至把口號編得像歌：「不要禁令不要牆，難民這裡歡迎你」來表達訴求。

布魯克林28歲青年卓帕金（Greg Drapkin）告訴法新社，在紐約發現支持川普的集會實在讓人「超興奮的」，儘管他知道支持人數可能遠遠不及批評者。

他說：「美國利益優先沒有錯，很多人把美國利益優先和種族歧視或歧視畫上等號，但不是這樣的。」

此時有1人揮舞指責川普顧問巴農（Stephen Bannon）的標語騎著腳踏車經過，23歲的川普支持者普利恩塔（Eric Preneta）走上前苦口婆心地勸騎士「給他機會」，兩人講著講著火藥味四射，員警見狀連忙過來把兩人拉開。

來自鄰州康乃狄克的廚師溫特斯（Emily Winters）表示，跟民主黨人根本沒法談川普。她說，民主黨人充滿敵意、咄咄逼人又很愛叫戰，跟「癌症」沒兩樣。

但她語氣堅定地說，川普支持者是永遠不會讓步的。（譯者：中央社鄭詩韻）1060206

(中央社)