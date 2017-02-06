彰縣工業服務業普查處成立 魏明谷揭牌

彰化縣工業及服務業普查處今天揭牌成立，代表5年一度的全國性工業及服務業普查啟動，掌握工商業經營現況以及發展趨勢。

彰化縣政府今天成立「彰化縣工業及服務業普查處」，並舉行揭牌儀式，參加儀式的貴賓包括彰化縣長魏明谷、秘書長賴振溝、主計處長魏大木以及民政處長杜國忠等人。

魏明谷致詞時說，工業及服務業普查5年舉辦1次，以了解廠商的基本資料，也可以視為對國內產業發展的總體檢，各鄉鎮公所也在2月16日成立普查所共同辦理普查工作，縣府也會加強宣導，讓接受普查的工業及服務業了解這是政府未來要擬訂工業與服務業的政策方向參考。

魏明谷表示，訂定工商政策將影響廣大的業者以及從業人口，他也期許工作人員發揮團隊精神，尤其彰化縣內的自行車、水五金以及車輛零組件等產業在全國舉足輕重，普查也將對彰化縣未來的產業轉型有很大的幫助，讓縣民對縣府團隊的施政產生信心與認同。

彰化縣政府指出，縣內普查的家數約有7萬家，只要是在縣內有固定營業場所的業者，包含公民營、公司或非公司組織、已登記或未登記，小至傳統雜貨店、大至世界知名的跨國企業，都是普查對象，而業者所提供的個別普查資料，依法絕對保密，絕對不會作為課稅依據或發生洩漏業務機密等情事。1060206

(中央社)