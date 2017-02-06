重慶將建58購物中心 業者藉圈地獲利
重慶今年預計有58家購物中心將亮相，市民消費表面看似蓬勃發展，然而相關人士分析，有些業者並無商業基礎，跨行轉型商業地產，只是將商業作為圈地噱頭，依賴土地升值獲利。
重慶商報旗下財經資訊平台上游財經今天報導，透過對過去媒體報導及相關調研機構梳理發現，據不完全統計，2017年，僅重慶預計亮相的購物中心（含各類綜合體）數量就達到58個。
重慶的購物中心數量發展驚人，報導引述全球最大的商業房地產服務公司世邦魏理仕（CBRE）2016年5月發布數據，2015年全球在建購物中心面積4190萬平方公尺，重慶以近370萬平方公尺排名全球第一。
重慶一名商業地產分析師表示，目前重慶商業地產市場，尤其是購物中心，每年快速向新興區域擴張。總部設於美國的房地產諮詢機構仲量聯行預計，2017年重慶有100萬平方公尺零售物業開業，其中80%新增供應來自非核心商圈。
重慶購物中心數量激增，除了反映市民生活節奏加快，居民對購物便利性的要求不斷提高外，另一原因則是投資者藉此炒地皮。重慶市零售商協會人士指出，「『跑馬圈地』大過來自需求端的助力」。
該人士表示，目前投資購物中心的企業，有兩種類型，第一是自身具備商業經營能力，第二是自身沒有商業根基或非商業地產企業，跨行轉型到商業地產，將商業作為圈地噱頭，依賴土地升值獲取利潤。
上游財經報導指出，在不完全統計的58個重慶2017年預計開業的計畫中，就有不少非商業地產企業的身影。其中，位於北碚的渝百家兩江民居購物中心計畫，開發商為重慶糧食集團。
該人士分析，受利益驅動，一些開發商看中地方迫切需求，變著花樣，以購物中心，甚至旅遊文化等名義圈地，在原先設計基礎上加碼興蓋住宅、辦公室乃至飯店等，坐等這些地產及周邊地價升值獲利，再出售這些地產。1060206
(中央社)
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