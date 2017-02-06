中市拚觀光 6都旅館住房率唯一提升城市
「中進中出」帶來觀光人潮，台中市成為6都旅館住房率唯一提升城市！雖然陸客減少，但來自歐美、日韓的外籍旅客逾225萬人次，成長率約4.6%，台中市也首度進入百大旅遊目的地城市。市長林佳龍表示，將持續強化觀光硬基礎與軟實力，搭配活動舉行，吸引更多國際觀光客到台中，將台中打造成為盛會城市。
市府推動台中國際機場「中進中出」，105年台中住宿旅客約685萬人次，較104年成長4%，其中外籍旅客逾225萬人次，成長率約4.6%，是6都觀光旅館住房率唯一提升的城市。
此外，歐睿信息諮詢公司「全球百大旅遊目的地城市」報告，台中市104年旅遊人次達198萬人次，比103年上升8%，也因此首度進入百大旅遊目的地城市。
林佳龍今天在市政會議上指出，105年在台中住宿的旅客約685萬人次，較104年的658萬人次成長約27萬人次，成長率約4%；其中在台中住宿的外籍旅客逾225萬人次，比前年成長約10萬人次，成長率約4.6%。
依調查研究機構歐睿信息諮詢公司公布的「全球百大旅遊目的地城市」報告，台中首度進入百大，而且104年旅遊人次達到198萬人次，比前1年上升8%。
市府表示，交通部觀光局的統計數據指出，去年全台觀光旅館住房率，台中是6都當中唯一提升的城市，去年與前年比增加0.9%，顯示台中透過台中國際機場的「中進中出」策略，同時加強對日本、星馬、港澳等地加強旅遊宣傳的努力，已發揮具體成效。
(中時)
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