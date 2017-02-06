陸WBC也有大聯盟級投手─陳用彩
實力不被看好的中國大陸棒球代表隊，本屆經典賽(WGC)陣中也有1位打過大聯盟的投手陳用彩，他確定首度代表中國隊參加經典賽。
陳用彩的祖父母來自中國，他在巴拿馬出生，受到巴國棒球風氣興盛影響，小時就開始打棒球，1998年就登上大聯盟，曾效力費城人、大都會、博覽會、紅人、太空人、紅襪、金鶯、遊騎兵、皇家、印地安人等隊，生涯累計拿下82勝82敗1救援成功與4.62自責分率。
他2006年與2009年曾兩度代表巴拿馬參加經典賽，2006年對古巴先發主投5局無關勝負，2009年對波多黎各先發4局被敲2支陽春炮失2分，吞下敗投。
陳用彩2015年引退，決定接受中國隊徵召參加經典賽，惟他已39歲，加上中國隊預賽同組的日本、古巴及澳洲都是強隊，難在預賽取得8強門票。
(中時電子報)
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