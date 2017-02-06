挨轟H7N9防疫不力 高市稱不實指控
高雄市1名69歲台商赴廣州回台確診H7N9，目前仍住加護病房治療，病情相當危急。然而，中華民國防疫學會理事長王任賢6日投書媒體砲轟高雄市衛生局、中央高屏地區防疫指揮官防疫不力，醫療院所發條鬆了。對此，高市衛生局6日大動作召開記者會澄清，並將蒐集相關事證向中央呈報，散播不實言論，恐觸犯傳染病防治法。
王任賢投書媒體指出，上海對於這全球首例病例以一天時間就診斷出來，高雄這次世界第Ｎ例病例，竟然在旅遊史如此明顯的情況下，在類流感症狀出現後第十天、重症肺炎出現後第五天才證實，這種水平真是丟臉丟死了。
高市衛生局長黃志中強調，王醫師對個案出現謬誤，其所指責的病程也與事實不符。H7N9是法定傳染病，相關防疫資料具保密性，王任賢已非中區指揮官職位，對個案疫情掌握不是那麼精確。
他表示，王任賢涉嫌對法定傳染病散播不實消息恐觸法，由於H7N9是第五類法定傳染病，處分權限在中央，已檢具相關資料向上呈報。
疾管署高屏防疫指揮官陳垚生也出面闢謠，防疫無漏洞，從醫療院所到公衛體系全面防禦監控。他強調，雖然該個案兩度就醫，採樣送驗出現陰性結果，但因有特殊旅遊史，防疫團隊未鬆懈，持續追蹤，最後在2月4日確診罹患H7N9。
黃志中指出，目前與該個案接觸的人員共計139人，從家屬、機場人員、醫療院所、鄰近病床等，皆有專責人員負責追蹤至解除列管，截至目前僅有一名中年男子出現感冒症狀，但無發燒、有咳嗽、流鼻涕症狀，就醫後狀況緩解。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。