挨轟H7N9防疫不力 高市稱不實指控

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高市衛生局長黃志中澄清中華民國防疫學會理事長王任賢不實指控。（柯宗緯攝）

高雄市1名69歲台商赴廣州回台確診H7N9，目前仍住加護病房治療，病情相當危急。然而，中華民國防疫學會理事長王任賢6日投書媒體砲轟高雄市衛生局、中央高屏地區防疫指揮官防疫不力，醫療院所發條鬆了。對此，高市衛生局6日大動作召開記者會澄清，並將蒐集相關事證向中央呈報，散播不實言論，恐觸犯傳染病防治法。

王任賢投書媒體指出，上海對於這全球首例病例以一天時間就診斷出來，高雄這次世界第Ｎ例病例，竟然在旅遊史如此明顯的情況下，在類流感症狀出現後第十天、重症肺炎出現後第五天才證實，這種水平真是丟臉丟死了。

高市衛生局長黃志中強調，王醫師對個案出現謬誤，其所指責的病程也與事實不符。H7N9是法定傳染病，相關防疫資料具保密性，王任賢已非中區指揮官職位，對個案疫情掌握不是那麼精確。

他表示，王任賢涉嫌對法定傳染病散播不實消息恐觸法，由於H7N9是第五類法定傳染病，處分權限在中央，已檢具相關資料向上呈報。

疾管署高屏防疫指揮官陳垚生也出面闢謠，防疫無漏洞，從醫療院所到公衛體系全面防禦監控。他強調，雖然該個案兩度就醫，採樣送驗出現陰性結果，但因有特殊旅遊史，防疫團隊未鬆懈，持續追蹤，最後在2月4日確診罹患H7N9。

黃志中指出，目前與該個案接觸的人員共計139人，從家屬、機場人員、醫療院所、鄰近病床等，皆有專責人員負責追蹤至解除列管，截至目前僅有一名中年男子出現感冒症狀，但無發燒、有咳嗽、流鼻涕症狀，就醫後狀況緩解。

(中時)