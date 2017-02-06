歷經4次流標 地方持續爭取鐵路南彰化站有譜
交通部函示彰化鐵路高架化，暫不增設南彰化站，掀起彰化市西、南區和花壇鄉等地方反彈，前立委陳杰和議員陳蔣秀美奔走爭取，今天鐵路局工務處召開地方座談會，陳杰指出，高架化要等到2020年才辦理綜合性規劃，還非常遙遠，市民的需求不能忽視，鐵路局工務處長陳永昌承諾，經費到位就執行。
鐵路局因地方通勤的需求，規劃在彰化車站以南1.9公里處增設南彰化站，當年立委陳杰爭取9000萬元，2010年鐵路局以7800萬元辦理發包，由於合約規定夜間施工，成本增加，造成4次流標，最後不了了之。
前立委陳杰指出，彰化鐵路高架化首要之務，得將山、海線交會的機車調度中心另覓場地，規劃遷移到花壇或大肚，但至今沒動作，讓人懷疑高架化是不是「假議題」？而且，還要到2020年底才能綜合性規劃，預計2028年才完成，高架化至少也要等12年以上，但重要的是彰化市西區、南區和花壇北口、中口、文德、岩竹和白沙村等10萬縣民的通勤需求不能一再被忽視、犧牲，增設南彰化站也能紓解彰化車站的擁擠，一舉數得。
縣議員陳蔣秀美指出，設南彰化站，未來也銜接捷運線，是能帶動交通便捷的建設，西、南區和花壇鄉村里長等踴躍出席，表達心聲，盼不要再空等待。
代表立委黃秀芳出席彰化市代莊陞漢也指出，不能犧牲市民的需求了，務實考量，會協助爭取經費。
縣府工務處副處長馬英傑表示，2015年5月19日縣長魏明谷拜會交通部，已取得增設彰化南站共識，縣府將一併納入彰化市鐵路高架化可行性研究辦理。
鐵路局工務處長李永昌表示，評估增設南彰化站，工程經費、委託設計監造等，約1億3775萬元，建造主體站房、站前廣場、停車場和1岸壁式及1島式月台，只要經費到位，就可以依照辦理期程來執行。
(中時)
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