出國探親突遭拔官 衛福部長林奏延今露面

林奏延（左二）今出席衛福部新春團拜，也是自上周遭拔官後，首度公開露面。（倪浩倫攝）

衛福部今(6日)舉行新春團拜，即將卸任的衛福部長林奏延也在內閣改組宣布後，首度公開露面。面對外界替他抱屈「人在國外探親、卻突遭拔官」，他坦言，自己其實上月25日，就曾跟行政院長林全表達過辭意，內閣改組前1天，林全也親自去電美國告知，「並不感到委屈」。

為求業務無縫接軌，林奏延昨日剛從美國返台，下午便和新任部長陳時中面對面交接；被問到交接過程，他表示，全程幾乎都是他在講「現在進行」和「未來規劃」的各項業務，前者包括長照2.0、分級醫療、健保具名核刪等；後者包括長照專責單位的設立、三代健保等。他說，全程幾乎都他在分享，陳時中多在認真筆記、較少發表意見。

上任8個月來，面對外界時而批評他「改革不力」，他淡淡的回擊，稱自己上任的前4個月，心力幾乎都花在醫療改革，包括醫院評鑑簡化、醫療分級、醫師納勞基法10大配套等，後4個月則全心投入長照2.0。辦公室所在的衛福部12樓，幾乎天天晚上11~12點仍燈火通明，把在醫院的那套搬到公家機關，「儘管把同仁逼得很緊很累，但也因此讓長照2.0能按時上路」。

行政院則指出，希望林奏延續留行政團隊打拼；林奏延表示，自己原是從長庚大學借調衛福部，自己周三和新部長交接後，當天便會回長庚大學擔任特聘教授，並恢復小兒科的看診，同時致力投入各項公益活動。他說「自己正值最成熟的階段，絕不會因卸任而閒下來」；他也強調，他其實最想發起智庫，因為「當前醫界缺乏長程、有規劃性的政策」；他笑著說，交接時，他看到陳時中可能因壓力而有點「愁眉苦臉」，但他自己已經樂的「不用吃降血壓藥了」。

(中時)