資格有問題遭檢舉 中寮農會4理事參選人控黑箱
隨著農會選舉日逼近，選情白熱化，中寮鄉農會有4名理事參選人被檢舉資格有問題，包括農地不足及農地上有固定設施不合法；引起當事人不滿，懷疑農會內神通外鬼、洩漏個資？會勘時間一改再改、違反程序？今〈6〉日持白布條前往農會前抗爭；農會總幹事林裕堂強調，一切依法行政，沒黑箱作業，更無球員兼裁判。
今天中寮鄉農會前聚集10餘位農民，其中包含理事參選人林幼婷、廖成財、張巽斯、藍文德等4位，不但手持白布條，並高喊農會違反行政程序，球員兼裁判及黑箱作業。
隨後監事陳獲顏在律師等人陪同下進入中寮鄉農會，向理事長江國文、總幹事林裕堂、會務股長廖清吉等人抗議，陳監事並質疑第1階段的資格審查已通過，為何檢舉人會知道檢附的農地地號？顯然是農會內神通外鬼，洩露個資，違反行政程序作業，意圖要使他們無法參選，令他們無法信服。
中寮鄉農會總幹事林裕堂強調，農會理監事改選作業都是依法行政，沒有黑箱作業，也沒有球員兼裁判。林總幹事並指出，依《農會選罷法》明文規定，審查7人小組成員為理事長、總幹事、常務監事、上級農會代表及主管級機關聘請3人，由理事長召集之。
林總幹事並指出，農會此次改選一切依法辦理，該會在接獲檢舉，4位登記理事參選人資格有問題，經該會實地勘查後，於2月3日欲行資格審查，委員認為勘查應通知當事人，要求重新辦理勘查，農會基於參選人的權益，又考量縣府排定審核期程及假日農民通常比較有空，所以訂2月5日進行勘查、2月6日審查，如審查有不合格，當事人事可在3天內提出申復，農會即可召開復審會議，全都依法行政。
(中時)
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