超級盃表演超吸睛 女神卡卡花絮不藏私
美國歌手女神卡卡在第51屆職業美式足球NFL超級盃中場秀的勁歌熱舞超吸睛，身為流行天后的她一舉一動還是相當親民，不僅大方在社群網站分享花絮照，還在球場丟球玩自拍。
路透社報導，女神卡卡（Lady Gaga）站在休士頓NRG體育場（NRG Stadium）屋頂上，無數架無人機在黑夜中亮起燈光，在她身後排列成1幅美國國旗。她今天在超級盃中場表演主秀以「天佑美國」（God Bless America）開場，氣氛嗨到最高點。
接著她靠吊鋼絲從屋頂垂降至舞台，展開她精心編製、全長13分鐘，舞蹈節奏緊湊的暢銷歌曲表演。
女神卡卡身穿一襲銀色亮片勁裝，搭配高跟長靴，演唱熱門舞曲「撲克臉」（Poker Face）及「天生完美」（Born This Way），同時表演空中特技，驚豔全場。
儘管女神卡卡的演出直衝「天后」等級，她私下形象依然相當親民。「每日郵報」報導，今天上午，她還在社群媒體Snapchat分享朋友所偷拍，與狗狗剛睡醒的素顏影片，出發球場前也穿著睡袍，向她的「小怪獸」粉絲們問好。
抵達球場後，儘管穿著高雅短裙及高跟鞋，她仍不改搞怪個性，在球場跑跑跳跳，與工作人員丟球玩自拍，十分親切。
不久，她在Instagram分享1段影片，裡頭的她身穿短版上衣、頭戴粉色NFL頭盔，下半身僅著內褲，在休息室對著鏡頭熱舞、彈琴，一點花絮也不讓粉絲錯過。
女神級表演外加超親民舉動，吸引了大批粉絲熱情留言，有網友說：「令人驚歎的演出！你從不讓人失望呀！」
還有人說：「這位女人就是個活生生的藝術。」
也有粉絲高呼：「就做你自己吧！我的女王！」（譯者：中央社周莉芳）1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。