超級盃表演超吸睛 女神卡卡花絮不藏私

美國歌手女神卡卡在第51屆職業美式足球NFL超級盃中場秀的勁歌熱舞超吸睛，身為流行天后的她一舉一動還是相當親民，不僅大方在社群網站分享花絮照，還在球場丟球玩自拍。

路透社報導，女神卡卡（Lady Gaga）站在休士頓NRG體育場（NRG Stadium）屋頂上，無數架無人機在黑夜中亮起燈光，在她身後排列成1幅美國國旗。她今天在超級盃中場表演主秀以「天佑美國」（God Bless America）開場，氣氛嗨到最高點。

接著她靠吊鋼絲從屋頂垂降至舞台，展開她精心編製、全長13分鐘，舞蹈節奏緊湊的暢銷歌曲表演。

女神卡卡身穿一襲銀色亮片勁裝，搭配高跟長靴，演唱熱門舞曲「撲克臉」（Poker Face）及「天生完美」（Born This Way），同時表演空中特技，驚豔全場。

儘管女神卡卡的演出直衝「天后」等級，她私下形象依然相當親民。「每日郵報」報導，今天上午，她還在社群媒體Snapchat分享朋友所偷拍，與狗狗剛睡醒的素顏影片，出發球場前也穿著睡袍，向她的「小怪獸」粉絲們問好。

抵達球場後，儘管穿著高雅短裙及高跟鞋，她仍不改搞怪個性，在球場跑跑跳跳，與工作人員丟球玩自拍，十分親切。

不久，她在Instagram分享1段影片，裡頭的她身穿短版上衣、頭戴粉色NFL頭盔，下半身僅著內褲，在休息室對著鏡頭熱舞、彈琴，一點花絮也不讓粉絲錯過。

女神級表演外加超親民舉動，吸引了大批粉絲熱情留言，有網友說：「令人驚歎的演出！你從不讓人失望呀！」

還有人說：「這位女人就是個活生生的藝術。」

也有粉絲高呼：「就做你自己吧！我的女王！」（譯者：中央社周莉芳）1060206

(中央社)