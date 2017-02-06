祭出禁訪令 南山專心拚4強

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南山高中李家慷運球前進。（葉士弘攝）

尋求衛冕的南山高中，教練許時清希望球員能專注4強門票，再度祭出「禁訪令」，讓球員能專心比賽，果然收到效果，原本總有不夠專注情況的南山，8強前2戰全力奪勝，今再以73比56擊敗東泰高中，順利拿下2連勝，繼續往4強目標邁進。

南山上屆在不被看好情況，擊敗連勝不止的松山高中，勇奪隊史第7座HBL冠軍，本屆尋求衛冕，許時清認為球員並未失去對冠軍的渴望，但專注力卻明顯不足，經過12強賽後，無論是籃板、失誤等都需要改進，決定在8強賽再度祭出「禁訪令」，就是要球員全心求勝。

南山此役面對東泰高中，許時清調度頻繁，希望讓更多球員調整狀況，全隊4人得分達兩位數，黃建智攻下最高15分，李家慷13分，中鋒吳沛嘉12分、15籃板、5阻攻，後衛陳又瑋則繳出6分、7籃板、6助攻、5抄截、4阻攻的全面表現。

(中時電子報)