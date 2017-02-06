10天8場相親 杭州女大生逃回校園

春節才過完，相親卻沒有停止。中國大陸浙江杭州一名21歲女大學生，從年三十到大年初九，10天內被父母安排了8場相親，與各種「型男」見面後，在不堪壓力之下逃回學校。

大陸錢江晚報報導，距離中國大陸的大學開學約有近半個月，就有不少學生急著想逃回學校；因為寒假父母安排多場相親，許多大學生已招架不住。

小孟（化名）今年21歲，是杭州市一所大學中文系大三女生，這個寒假一回到老家溫州就被父母安排了8場相親。

第一個相親的男士顏值爆表，身高185公分，一身運動服特別有活力。小孟第一眼見到他有「一見鐘情」的感覺，可惜一聊發現話不投機，無法交往。

第二天，父母親馬上給小孟找來一個「金融男」，透過微信，兩人搭上線。這名「金融男」是杭州一家銀行的客戶經理，相約見面後，小孟就有「見光死」的感覺。原來「金融男」頭髮少，樣貌比照片上老許多。

小孟在10天內歷經8場相親，在不願承受壓力之下，如今已逃回學校。1060206

(中央社)