10天8場相親 杭州女大生逃回校園
春節才過完，相親卻沒有停止。中國大陸浙江杭州一名21歲女大學生，從年三十到大年初九，10天內被父母安排了8場相親，與各種「型男」見面後，在不堪壓力之下逃回學校。
大陸錢江晚報報導，距離中國大陸的大學開學約有近半個月，就有不少學生急著想逃回學校；因為寒假父母安排多場相親，許多大學生已招架不住。
小孟（化名）今年21歲，是杭州市一所大學中文系大三女生，這個寒假一回到老家溫州就被父母安排了8場相親。
第一個相親的男士顏值爆表，身高185公分，一身運動服特別有活力。小孟第一眼見到他有「一見鐘情」的感覺，可惜一聊發現話不投機，無法交往。
第二天，父母親馬上給小孟找來一個「金融男」，透過微信，兩人搭上線。這名「金融男」是杭州一家銀行的客戶經理，相約見面後，小孟就有「見光死」的感覺。原來「金融男」頭髮少，樣貌比照片上老許多。
小孟在10天內歷經8場相親，在不願承受壓力之下，如今已逃回學校。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。