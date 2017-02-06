12歲投向大聯盟名捕 羅錦龍萌芽旅外夢

身高198公分「長人」投手羅錦龍至今度過23年的棒球生涯，16歲高中沒畢業就旅美，源自12歲時一趟美國之行，名人堂捕手皮耶薩（Mike Piazza）親自幫他接球。

羅錦龍現在是中華職棒統一獅隊投手，歷經11年旅美征戰小聯盟，回台進入第5年球季，前年肩膀開刀之後，尋求東山再起。

「棒球好像一條不歸路」，羅錦龍說，聽起來好像很恐怖，但換個角度想，也是一條受到祝福的路。16歲「跳級」挑戰職棒、到美國遭遇文化衝擊、歷經傷痛折磨，羅錦龍用跌倒來比喻。

人生不可能一帆風順，路途中一定會有跌倒的時候，羅錦羅說，所謂的「失敗」就是，跌倒了卻不想爬起來，就算有人要拉一把也沒把握機會；他認為人生觀裡最要緊的是，跌倒了要懂得爬起來，懂得接受幫助。

老爸熱愛棒球，羅錦龍從8歲就接受訓練，那些年「灌籃高手」正流行，即使身材高人一等，他還是乖乖接受安排，走上棒球路。

小學六年級時，運動品牌舉行棒球訓練營，台灣、日本各選5個小朋友，到美國參觀洛杉磯道奇隊春訓。1996年的道奇隊有野茂英雄、朴贊浩兩名亞洲之星，還有20年後進入名人堂的強打捕手皮耶薩。

羅錦龍是當年5名小朋友中，現在唯一成為職棒球員。原本耿伯軒也有入選，但後來為了國內選拔賽而沒去。當時去美國10多天，野茂英雄指導投球、皮耶薩親自接球，讓羅錦龍開始嚮往到國外打球，才會在高二那年就「跳級」挑戰職棒。

旅美前三年，羅錦龍因兵役問題而不能回台灣，在美國人生地不熟，隊友至少都有高中畢業，也有20幾歲、30幾歲的老將，英文不敢講，又要面臨言語上的挑釁，讓羅錦龍一度封閉自己。

以簽約金140萬美元赴美，這是榮譽也是壓力，有隊友當面嗆羅錦龍「明天匯錢給我，你16歲拿那麼多錢，我們的錢都給你了」。語言隔閡，加上沒有投出成績，羅錦龍壓力更大，打電話給台灣的媽媽，一哭就是20分鐘。

這一哭也讓他思考「我為什麼來美國？我為什麼打棒球？」與台灣的家人相隔一片大海，在美國羅錦龍得到「乾媽」郭英明一家的幫助，無法回台灣的那3年，季後都與郭家一起度過。

羅錦龍事後回想，如果能夠更早想通，也許旅美之路可以比較順利一點。

「我在幾年之後，更融入美國的文化，才明白應該主動出擊，問題才能迎刃而解，一樣的挑釁來了，我會更直接了當回應他們。剛去時，很多東西不敢去討論，自己一個人埋頭苦幹，跟他們沒有交集，很多機會就這樣流失掉了」羅錦龍說。

比賽場上勝負就是一切，但是運動員生涯中，羅錦龍最重視的是打球的態度、努力的過程，「不管是受傷復健、比賽落敗，從失敗中爬起來的過程永遠是最重要的，努力過了、沒有對不起自己，最後的勝負上帝已經安排好了」。1060206

(中央社)