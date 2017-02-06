菲共和談破局 杜特蒂三字經問候師長
菲律賓政府與菲律賓共產黨和談破裂，總統杜特蒂宣布將把菲共視為恐怖組織，激動之際以三字經問候了他大學時代的教授，即菲共創始人席森。
杜特蒂昨天到民答那峨島大城卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro City）探視戰鬥中受傷的士兵，他在接受當地媒體記者訪問時說，「菲共創始人席森（JoseMaria Sison）是恐怖分子，所以他領導的組織就是恐怖組織。」
馬拉坎南宮今天向媒體提供了問答紀錄。
許多國家的政府對恐怖組織有相應的制裁措施，包括凍結資產在內。
席森是杜特蒂大學時代的教授，目前流亡在荷蘭。或許是受到他的影響，杜特蒂在去年競選總統時說過自己是社會主義者，但非共產主義者。
由於這層師生關係，外界一度看好菲政府與菲共完成和談的前景。但杜特蒂上任後雙方經過在外國舉行的數輪談判，菲共要求杜特蒂釋放400多名菲共政治犯，遭杜特蒂拒絕，菲共於是宣布終止去年8月開始的停火措施。
杜特蒂對菲共此舉相當惱火，也立即宣布終止和談，對於先前釋放以便參與和談程序的菲共高幹，杜特蒂也要求他們返回菲律賓監獄，否則將取消他們的護照，並通報國際刑警組織追捕。
但與此同時，杜特蒂也歡迎菲共成員向政府投誠，回歸正常生活。有記者詢問「如果席森要投誠呢？」杜特蒂回應，「他別想回來，他如果回來就直接送進重犯監獄！X生的！」
菲共游擊隊新人民軍最近槍殺了3名在鄉村執行「社區和平任務」的便衣士兵，3人身上合計有73個彈孔，杜特蒂怒稱，「他們為什麼要這樣做？你們對戰場上的對手沒有絲毫尊敬！」 1060206
(中央社)
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