中捷G14站恐有站無路 中市：北側可進出
台中捷運綠線G14站因為附近地主反對區段徵收，傳出未來可能出現「有站無路」的窘境，台中市長林佳龍今天說，未來不會出現無路可走的狀況，一定可讓所有乘客順利上下車站。
捷運綠線G14站受烏日九德地區地主反對區段徵收影響，外界質疑恐出現無路可走窘境。對此，台中市交通局長王義川說明，G14站本就是單邊出入口設計，即使九德區段徵收開發尚未完成，仍能從原規劃的北側出入口進出站，所謂G14站「有站無路」的說法，應是誤會一場。
林佳龍在市政會議中解釋說，能否以重劃方式開發因涉及法令，市府必須尊重，依法行政，希望社會大眾瞭解。雖然開發方式並非操之在市府，而在中央政府與少數地主，但市府已盡最大的努力。
林佳龍表示，開發方式不能受到少數人的把持，但是土地徵收與補償涉及民眾的權益，市府一定會站在民眾的角度，在維護公眾利益的同時，也為民眾爭取最大的權益，而捷運綠線G14站也不會有無路可走的狀況，一定可讓所有乘客順利上下車站。
王義川指出，雖然G14站南側的天橋通道出入口坐落市府土地上，但一出去就是私人地主的土地，為便利九德地區的民眾進出車站，市府目前正在與地主洽詢租用土地，以闢建一條長度約100公尺的道路，以聯絡九德地區。
王義川說，由於捷運施工的原因，這處私人土地原本就被負責施工的台北市政府捷運工程局租下，作為施工的道路，交通局希望在施工結束後到九德地區開發完成之前，地主都能同意將土地租給市府，方便當地民眾進出。1060206
(中央社)
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