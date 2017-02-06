元宵節提燈籠踩街 中市社區連辦19年
元宵節快到了，台中市南區國光里社區元宵節傳統活動提燈籠遊街，今年已連續第19年，為了當天發放雞年創意小提燈，正動員愛心媽媽加緊組裝中。
南區國光里將於11日元宵節當天，在正義街舉辦一場別開生面的「提燈籠遊街」活動，里長陳仁榮號召里民走出戶外提燈籠踩街，沿途將發送雞年創意紙雕小提燈，與民眾一起分享年節歡樂氣氛。
國光里長陳仁榮表示，有別於元宵節傳統賞燈會活動，國光里每年相揪里民走出戶外，提燈籠穿梭大街小巷，今年邁入第19年，除了達到活絡筋骨、健身目的外，也凝聚社區居民情感與向心力，促進社區團結。
陳仁榮指出，當天還提供台灣小吃與卡拉OK自由點唱，每年都吸引社區數百里民參加，有的甚至全家總動員，讓「小過年」熱鬧氣氛HIGH到最高點。今年國光里辦公處與市議員邱素貞服務處共提供2000個小提燈與1000支螢光棒，免費分送里民，一起共享元宵節的歡樂。
邱素貞指出，除市府分配每位議員300組提燈外，她自掏腰包加購1500組；為避免民眾組裝小提燈耗時，還動員10名愛心媽媽，花了1週時間，依照說明書，組裝完成1000組，將於元宵節當天現場免費發送，送完為止。
南區國光社區發展協會總幹事陳雅惠說，國光里提燈籠踩街活動，每年都吸引許多民眾參加，甚至鄰近里民也慕名前來，是地方一大盛事。今年市府發行的創意紙雕小提燈，色彩鮮豔、繽紛很討喜，組好一組提燈大約6到8分鐘，她與愛心媽媽利用空閒時間，完成300組提燈，感覺輕鬆，不困難。1060206
(中央社)
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