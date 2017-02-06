聯邦盃女網賽 寶島健兒出征莫斯科

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聯邦盃女網賽世界二組將於11、12日在莫斯科舉行，中華隊6日啟程。圖為中華隊去年成功取得世界二組資格，右起為網協副理事長楊蔚萌、選手徐竫雯、教練王思婷和網協理事張約翰。（中華民國網球協會提供）中央社記者李宇政傳真 106年2月6日

聯邦盃女網賽世界二組將於11、12日在莫斯科舉行，中華隊今天啟程，這次由教練王思婷率領張凱貞、詹謹瑋、李亞軒及徐竫雯等選手出征。

中華隊2016年在亞大區一級賽事，以冠軍之姿再度前進世界二組升降賽，更以黑馬之姿爆冷擊退實力堅強的波蘭隊，成功取得世界二組資格，創下網球史上首次闖入世界組紀錄。

中華隊今年在世界二組首輪將遭遇傳統強隊俄羅斯，中華民國網球協會表示，兩隊上次交手是1985年於日本名古屋舉行的升降賽，中華隊當時以0比3落敗。

網協表示，這次由中華民國網球協會副理事長楊蔚萌擔任領隊，中華隊職員包含隨隊管理、醫生、防護員、陪練員等共20人浩蕩出征，抵達莫斯科後將適應場地、加強默契，備戰賽事。1060206

(中央社)