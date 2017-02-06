劉德立參加巴拿馬華裔雜誌社春節路跑

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中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦於當地時間5日偕駐館員眷，參加巴拿馬華裔雜誌社「鍾Sir教您」舉辦的「第4屆新年跑步競走」活動。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年2月6日

中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦於當地時間5日偕駐館員眷，參加巴拿馬華裔雜誌社「鍾Sir教您」舉辦的「第4屆新年跑步競走」活動。

駐館自2014年該雜誌社舉辦首屆春節路跑活動以來，已連續4年贊助這項活動，顯示對旅巴僑界農曆新年活動的大力支持。

今年參與路跑人數高達800人。活動於5日上午6時起，分「兒童組」及「成人組」陸續起跑。劉德立夫婦率駐館員眷20餘人參與，充分展現駐館「一年之計在於春」的蓬勃士氣。

主辦單位並邀請劉德立以特別來賓身分頒獎予各組別第1名優勝者，以表達對駐館參與的重視與感謝。

駐館以贊助單位名義獲主辦單位於活動海報、舞台背版及跑道兩側廣告版等處標示中華民國國旗圖案及駐館名稱，並提供會場攤位一處以進行文宣。

為擴大向巴國及華裔人士廣泛宣揚中華民國國情、促進台巴文化交流，駐館特於會場發送民眾「台灣一瞥」國情簡介、「台灣旅遊小鎮」、2017年台北世界大學運動會簡章及有關中華民國的國際參與、民主發展、環保政策，以及文化等文宣資料。

另為促進與參賽者的互動暨加深他們對中華民國印象，特安排有獎徵答遊戲，依據「台灣一瞥」及「台灣旅遊小鎮」內容設計問答題，答對者可獲僑委會月曆及外交部印製的兩性平權筆記本等精美獎品，現場民眾參與踴躍，大幅增進他們對深入瞭解台灣的興趣，文宣效果頗佳。

「鍾Sir教您」雜誌是免費贈閱刊物，內容涵蓋僑界相關議題及觀光、文化、生活新知等軟性題材，中西對照，頗受僑胞歡迎；目前發行量為1萬5000份，分別於華人聚集的巴京中國城及艾多雷多（El Dorado）區的華人餐廳、商家及銀行提供贈閱。1060206

(中央社)