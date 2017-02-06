醫療是服務業？ 林奏延：看病不是做生意

即將卸任的衛福部長林奏延（左二）說，看病不是做生意。（倪浩倫攝）

衛福部長林奏延春節赴美探親，卻在上周五遭行政院宣布職位遭撤換，昨日返台便立刻和新任部長陳時中當面交接，今日也首度公開露面並出席衛福部新春團拜。會後被問及「醫療是否為服務業」？他回應，自己名言就是「看病不是做生意」，並要他所有的學生都謹記這句話。

行政院宣布內閣人事異動後，林奏延今首度公開露面並接受媒體採訪。對於新任衛福部長陳時中日前受訪曾脫口「醫療是服務業」，林奏延表示，他常會問已經在看診的學生「最近生意好不好」，好的話請他吃牛排、普普的話請他吃滷肉飯。

林奏延說，他學生都很純潔，所以一開始都會怕怕的說「一定請老師吃滷肉飯」，但接著會追問「答案到底是什麼？」他此時就會公布答案：「醫療不是做生意」，並要學生謹記。

至於只做了8個月就下台，會不會覺得太短？林奏延說，他從上任開始，就有預感任期不會太長，但他是醫院體系出身，本就追求效率和準確性，目標是「在最短時間內，完成最多的事情」，把醫事司司長石崇良逼得超緊超累，但這段時間內確實也完成了很多事，包括長照2.0如期上路、醫院評鑑簡化等，讓他對自己的作為還算滿意。

(中時)