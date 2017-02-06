今年第1回日本留學測驗 2月13日起報名
財團法語言訓練測驗中心（LTTC）表示，今年第1、2回「日本留學測驗」，分別於6月18日（周日）及11月12日（周日）在台北舉行，第1回報名期間為2月13日～3月10日，第2回在7月間。
「日本留學試驗」係日本文部科學省為檢測擬赴日本就讀大學之外國留學生日語能力及基礎學科能力之檢定測驗；另日本台灣交流協會獎學金採用本測驗成績作為初試評選標準。
「日本留學學測驗」由「獨立行政法人日本學生支援機構」(JASSO)主辦，台灣地區委託LTTC辦理。2016年度全球報考人數約5萬2千餘人。測驗分「日本語」、「理科」、「綜合科目」、「數學」等3科目，考生可依學校規定選擇至多3科目報考。
日本台灣交流協會獎學金針對「碩博士」採用本測驗第1回（6月）成績作為初試評選標準，「大學部」獎學金則採用第2回（11月）測驗成績。
另為鼓勵各國學生前往日本留學，日本多所知名大學設有全英語授課學程，不諳日語的高中職畢業生亦可選擇以英語應考「日本留學試驗」，並前往日本就讀大學取得學位。
關於「日本留學測驗」相關資訊，民眾可至LTTC網站查閱，或電洽（02）23655050轉分機263。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。