今年第1回日本留學測驗 2月13日起報名

我要評比

財團法語言訓練測驗中心（LTTC）表示，今年第1、2回「日本留學測驗」，分別於6月18日（周日）及11月12日（周日）在台北舉行，第1回報名期間為2月13日～3月10日，第2回在7月間。

「日本留學試驗」係日本文部科學省為檢測擬赴日本就讀大學之外國留學生日語能力及基礎學科能力之檢定測驗；另日本台灣交流協會獎學金採用本測驗成績作為初試評選標準。

「日本留學學測驗」由「獨立行政法人日本學生支援機構」(JASSO)主辦，台灣地區委託LTTC辦理。2016年度全球報考人數約5萬2千餘人。測驗分「日本語」、「理科」、「綜合科目」、「數學」等3科目，考生可依學校規定選擇至多3科目報考。

日本台灣交流協會獎學金針對「碩博士」採用本測驗第1回（6月）成績作為初試評選標準，「大學部」獎學金則採用第2回（11月）測驗成績。

另為鼓勵各國學生前往日本留學，日本多所知名大學設有全英語授課學程，不諳日語的高中職畢業生亦可選擇以英語應考「日本留學試驗」，並前往日本就讀大學取得學位。

關於「日本留學測驗」相關資訊，民眾可至LTTC網站查閱，或電洽（02）23655050轉分機263。

(中時)