外籍愛滋感染者拖垮健保？疾管署這樣說

世界愛滋病日，疾管署提醒民眾防治愛滋病。（本報資料照片）

近來網路流傳，感染愛滋病的外籍人士，若來台滿2年，就可加入健保免費治療愛滋，恐造成健保財務虧損。對此，疾病管制署回應，外國人來台須居留滿6個月，取得健保身分，並自費2年服用愛滋藥物，才可用健保給付的藥物，大約得先花40萬元，才有辦法享用健保資源，遠高於泰國、英國，部分人士憂心的狀況不太可能發生。

疾管署副署長羅一鈞說，相較於泰、英等國，我國對於外籍人士的愛滋病治療，健保給付門檻相當高，外籍人士因工作或其他因素申請在台居留，並合法居留6個月以上，才能享有健保。自2017年2月4日起，外籍愛滋感染者確診後應自費在國內服藥2年，且具健保身分者，後續醫療費用才由健保給付。

以藥價來看，國內愛滋藥物自費價一年20萬左右，2年就要40萬元。若想出國治療，泰國的愛滋藥物費用，每個月大約台幣1000元，且不用通報就可領藥、服藥，外籍感染者從成本考量，應該不會選擇來台。另外，英國只要取得1年的簽證，就可免費領取愛滋藥物，門檻也低於台灣。

疾管署強調，不僅是愛滋病，任何疾病的傳染並不會區分性別、性向。以尊重、接納的態度，營造健康、友善的環境，社會普遍認知預防重要性、早期診斷早期治療，才是有效控制疫情的不二法門。

(中時)