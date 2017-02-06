台中公園燈會現場直播警花雙姝開紅盤

公園派出所女警田佩玉（左）及吳佩蓉（右）在燈會現場臉書直播，特別吸睛。（張妍溱翻攝）

台中公園燈會吸引賞燈人潮，台中市警察局第二分局在燈會期間加派人力負責維安，其中公園派出所女警田佩玉及吳佩蓉特別吸睛，為服務無法到場賞燈的臉友，兩名警花在現場以臉書直播方式，除犯罪預防宣導並結合賞花燈猜燈謎與臉友互動，台風穩健、默契十足，獲得現場民眾喝采，臉書按讚不斷。

穿梭燈會間，徒步巡邏的男員警中，卻有2朵警花引人注目，拿著手機在燈會現場直播，主持台風穩健的田佩玉僅28歲，卻已是3個孩子的媽，她詳細介紹台中公園湖心亭的歷史，並俏皮出燈謎讓臉書粉絲們猜一猜。而笑容甜美、28歲吳佩蓉則是單身，搭配默契佳。

公園派出所表示，二位女警首次參與燈會直播工作，心情雀躍緊張，才花短短3天準備，主持功力堪稱一絕；臉友稱為「絕代雙佩」兩人首播當天即有超過上萬名粉絲觸及參與直播，近500人按讚留言，不少男性臉友更表示：「我犯罪了！」、「波麗士大人好親切」等留言。

燈會現場民眾直呼能更安心逛花燈，只是燈會人潮幾乎擠爆台中公園，擔心扒手多，「絕代雙佩」提醒民眾，賞燈之餘注意隨身財物，有任何問題可至燈會警察補給站尋求協助。

(中時)