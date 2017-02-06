外籍愛滋感染者用健保 要先過5關
網傳外籍愛滋病毒感染者可用健保治療，疾管署今天表示，外籍感染者若要用健保治療得過5關，包含先自費2年藥費約新台幣40萬，「絕大多數外籍人士應都沒辦法過關」。
網路流傳，自2月4日起，全世界的愛滋病毒感染者可以來台享健保治療愛滋，並動員網友打爆衛生福利部部長、立法院長、行政院長室電話，表達抗議。
衛福部疾病管制署副署長羅一鈞下午受訪時表示，外籍人士想用健保治療愛滋，必須先通過5關，包含先取得合法居留身分；在台灣居留滿6個月才有健保身分；在台灣被通報愛滋感染且被衛生單位列管；必須先自費服藥2年，每年藥費約20萬元；且必須有在台灣醫院診治處方愛滋用藥紀錄。
羅一鈞說，這樣的資格限制「已經管得很嚴」，如果外籍人士來台，自己偷偷吃藥2年，都沒有通報，就算日後想要用健保也不符資格。
他表示，外籍人士多會認為通報對個人有影響，且2年藥費負擔也很重，「絕大部分外籍人士都不會通過這5關」，且如果外籍人士真的要治療愛滋，可以去英國、日本、泰國等，條件比台灣寬鬆，在泰國治療既不用被通報，且使用學名藥的藥價每個月1000元。
「民間人士多慮了」，羅一鈞表示，健保對外籍人士並沒有帶病投保的排除條款，且還有很多疾病給付比愛滋治療還多，民間人士刻意挑愛滋病出來，且刻意渲染，「另有用心」。1060206
(中央社)
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