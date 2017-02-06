瓦斯行及分裝廠 擬列入4週變形工時
瓦斯公會日前盼瓦斯行及分裝廠列入4週變形工時當中，對此勞動部今天指出，去年的勞動基準諮詢會中的確有做出此結論，將會納入法案參考。
瓦斯業者去年申請納入4週彈性工時，並在去年底的勞動基準諮詢會中決議，將「瓦斯行及分裝廠」納入4週彈性工時當中，避免出現星期天無法送瓦斯的情況。
勞動部今天表示，將會把會議結論納入參考，但相關的法案預告跟公告時程，仍然未定。也就是說目前「瓦斯行及分裝廠」仍不適用4週彈性工時，相關勞工都需符合7天中有1天休假的規定。
勞動部官員說，勞動部內部將會再討論研商，如果有必要就會將「瓦斯行及分裝廠」列入，並儘快進行相關法律程序。
至於是否還有其他行業提出申請，勞動部指出，的確還有部分行業提出，但都還在討論初期。1060206
(中央社)
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