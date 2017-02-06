空軍7日與中科院簽約 國機國造將啟動
國防部明天將在台中的國家中山科學研究院航空研究所舉行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，宣示國機國造正式啟動，總統蔡英文將親臨致詞。
明天的典禮上將由空軍司令沈一鳴上將與中科院院長張冠群中將簽署備忘錄。
空軍現役的F-5戰機、AT-3高教機，機齡都已經超過30年，未來將由新型的國造高級教練機取代。根據國防部規劃，軍方將生產66架超音速高級教練機，預計2019年可出廠首架原型機，並在2020年進行首飛。
國防部共計編列新台幣686億餘元預算執行高教機國機國造政策，國防部並已決定將採用漢翔航空工業公司XT-5「藍鵲」高教機設計構型。1060206
(中央社)
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