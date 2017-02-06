超級盃到手的勝利飛了 獵鷹無語問蒼天

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職業美式足球NFL亞特蘭大獵鷹四分衛萊恩（Matt Ryan）坦言，獵鷹今天在NFL冠軍戰超級盃（Super Bowl）慘遭新英格蘭愛國者逆轉，全隊上下都難以接受。

法新社報導，獵鷹（Falcons）今天一度以28比3遙遙領先，隊史首座超級盃冠軍眼見就要手到擒來，誰料到會在延長賽遭愛國者（Patriots）以34比28逆轉。

萊恩賽後表示：「其實不知道該說什麼，這場敗仗真的好難吞下去。」

「當然很失望，我們原本非常接近我們想要的結果。今晚很難以言語訴說心情。」

獵鷹總教練奎恩（Dan Quinn）一言以蔽之：「還用說嗎，就像身處地獄那麼難過。」

這是奎恩2年來第二次經歷在超級盃慘敗給愛國者的痛，2015年他還是西雅圖海鷹（Seahawks）助理教練時，海鷹也遭愛國者後來居上抱走勝利。

奎恩說，獵鷹今天這一敗的傷口將很難撫平。

「不用說，我們真的很難過。更衣室一片低氣壓，我們心裡都無法接受。」

「球員的奮戰精神讓我非常自豪」，但他也坦言，下半場他們真的「有點沒力了」。（譯者：中央社鄭詩韻）1060206

(中央社)