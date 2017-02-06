韓國瑜：鬆綁連署是國民黨改革第一個試金石
國民黨黨魁五強激戰，6日下午2點在中央黨部舉行「擬參選同志座談會」首次會議，商討選務事宜。由秘書長莫天虎主持，洪秀柱、吳敦義、詹啟賢、郝龍斌都派代表與會，唯有北農總經理韓國瑜親自主席，成為媒體矚目焦點。韓國瑜表示，國民黨目前在野，未來3年都無法執政，當務之急是擴大地方參與，開大門走大路，「鬆綁連署，是國民黨改革的第一個試金石！」
韓國瑜表示，選黨主席要「過三關」，第一要3%黨員連署，第二要交200萬元，進入到前兩名的二輪投票還要再交1000萬，「比去美國唸一個博士還貴」，他希望黨中央能好好思考連署制度。
他認為，國民黨現在在野，擴大參與比什麼都重要，如果故步自封，「是聰明還是愚蠢？」，他希望黨能開大門走大路，能放寬連署制度，特別是重覆連署的部分，「不要再有排他性的連署，如果全代會能廢除更好」。
韓國瑜認為，如果未來黨內提名民代，可以嚴格要求他的問政、品行，但面對想加入的基層黨員，要把門打開，不可以畫地自限，「鬆綁連署，是國民黨改革第一個試金石！」
有媒體問他，雖然他在網路上的討論度最高，但如果一進入黨內連署，是否會沒勝算？韓國瑜表示「有可能」，他說，目前30萬有投票資格的黨員，如果某些候選人把連署量衝到十幾萬份，其他的候選人就很危險。他也提到自己早上接受彭博採訪，外媒、海內外華人也都很關切這場選舉，對國民黨而言，「一場公平公正的選舉，迫在眉睫！」
(旺報)
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