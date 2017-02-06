父殺子命案 柯文哲：手段太極端 大女兒生命跡象穩定

台北市北投地區5日發生一起父親手刃3子女後再自殺的人倫悲劇，16歲的長女幸運獲救。葬儀社人員在警方鑑識完成後，將張父及2名小孩的遺體移出。（黃世麒攝）

台北市北投地區5日發生一起父親手刃3子女後再自殺的人倫悲劇，造成三死一傷，其中一名16歲的大女兒頸部受傷，送往北榮搶救，台北市長柯文哲昨也去探望倖存者，柯文哲今出席台北燈節花車剪綵活動，他受訪表示，第一瞬間先救傷者，與北榮醫生討論過，大女兒的醫療部分，生命徵象穩定、手術救治相當成功；柯文哲說，由北市社會局的社會安全網調查，該家庭不是中低收入戶、也沒有精障、家暴的紀錄，做事不用太衝動。

柯文哲說，夫妻難免吵架，但這手段太極端，不管大人怎麼吵，怎麼會去剝奪小孩子成長機會，嘆這是家庭悲劇。

(中時)