維冠倒塌周年 賴清德與失去雙親與單親孩子共餐

台南市長賴清德選擇在舊台南市長官邸改建的餐廳，與4名在維冠金龍大樓成為孤兒或單親家庭的小孩用餐，了解孩子一年來的生活與教育。（程炳璋攝）

蔡姓阿嬤提起孫子成為孤兒，滿懷不捨，看著他手上的開刀疤痕，還擔心孩子會有後遺症。（程炳璋攝）

原本是單親家庭由父親撫養的魏小弟（側對鏡頭者），因父親在維冠大樓罹難，現在由大伯（面對鏡頭者）照顧。（程炳璋攝）

賴清德當場致贈慰問紅包，鄭家姐妹花懂事的感謝大家的幫助。（程炳璋攝）

0206台南大地震屆滿周年這天，台南市長賴清德選擇與在倒塌的維冠大樓中，父母喪生或剩下單親照顧的4名孩子共進午餐，強調將用社會善款持續幫助這群孩子。

去年6日凌晨的一場大地震，台南市永康區維冠金龍大樓應聲倒塌，大樓上百個家庭破碎，其中有7個孩子父母雙亡成了孤兒，另有6個孩子成了單親家庭，台南市政府選擇在這天，邀請孩子們與市長共餐，了解一年來孩子的成長生活與課業成績。共有4個小孩由親人帶領應邀參加。

5歲的蔡小弟（小祐）去年還與父母一同住在維冠大樓A棟7樓，大樓倒塌時，父親將他抱起，放在安全的角落，再衝入房間內救媽媽，卻遭掉落的大樑柱壓住，雙雙罹難。

獲救的小祐左手肘開刀植皮，留下明顯的刀疤，現由阿公、阿嬤照顧，明知父母已死，天真的他仍以為他們有朝一日會回來，日前參加維冠餐會，還問阿嬤「今天爸媽會來一起吃飯嗎？」

10歲的魏小弟有中度智障，從小母親離家出走，由父親一人照顧，魏父去年2月6日到維冠大樓訪友，不幸罹難，現在只能由大伯照顧。大伯6日表示孩子因尚未成年，獲得的撫恤金還在信託中，無法動支，家境經濟困難，只能清苦度日。

父母親同在維冠大樓喪命的鄭家姐妹花，姐姐16歲、妹妹12歲，倖存的兩姐妹由姑姑接走，搬到高雄開始新生活。姐姐感謝這一年社會各界幫忙。傷勢較重的妹妹則說，逃出維冠大樓後，身體被大石壓傷，一年來共開刀3次，現在仍在復健中，很感謝成大醫院醫療團隊的幫忙，讓她治療過程順利。

賴清德6日與4名孩子及家屬在中西區台南市長官邸餐廳共進午餐，強調台南市政府一年來以當初社會捐助的善款，持續幫助這13位失依或單親小朋友，不會讓孩子未來教育與生活出現問題。

(中時)