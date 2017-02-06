中捷G14有站無路？林佳龍：繞一下還是找的到路

台中市捷運綠線G14站雖因地主反對區段徵收 ，民眾憂心有站無路，交通局強調，原車站北側仍可進出。（盧金足翻攝）

中捷綠線G14站聯外道路，黃色部分土地都已取得，只剩藍色的土地尚未取得。（圖／台中市府提供）

台中捷運綠線首批電聯車已運抵台中市，市府預計2018年試運轉、2020年全線通車。（盧金足攝）

烏日G14站「有站無路」？市長林佳龍強調，責任不在市府，市府已盡力而為，只要稍微繞一下，還是有路可走。（盧金足攝）

捷運綠線首批電聯車運抵台中市，市府預計2018年試運轉、2020年全線通車，但烏日G14站卻傳出「有站無路」窘境！市長林佳龍今天(6日)強調，這是錯誤的說法，責任不在市府，市府已盡力而為，只要稍微繞一下，還是有路可走，只是有的地主堅持，把大家都綁住，向中央爭取市地重畫，中央解釋後打回票，不必操之在少數地主和中央打轉，不是無路可走，會用其他方式讓大家下得了G14站。

捷運綠線G14站受烏日九德地區地主反對區段徵收影響，傳出可能無路可走；交通局長王義川表示，該站本就是單邊出入口設計，即使九德區段徵收開發尚未完成，仍能從原規畫的北側出入口進出站，地主已同意施工時租給市府，但該農地位在烏日九德地區區段徵收區，未來要再承租或俟區段徵收完成，仍在協議中。

交通局長王義川說明，該站本就是單邊出入口設計，即使九德區段徵收開發尚未完成，仍能從原規畫的北側出入口進出站，媒體報導應是誤會一場；市長林佳龍也強調該站並非無路可走，一定可讓所有乘客順利上下車站。

烏日區九德地區因部分地主反對區段徵收，堅持要市府以市地重畫方式開發，經市府請示中央後，行政院去年表示不可行。九德地區為烏日人口聚集地，與G14站之間隔著九德區段徵收區，區域中多為廠房與農田，因此有媒體報導九德區段徵收開發延宕，可能連帶影響捷運綠線G14（暫定站名為九德站）出入口，出現「有站無路」情況。

林全龍今天在市政會議中強調，得否以重畫方式開發因涉及法令，市府必須尊重，依法行政，希望社會大眾了解，雖然開發方式並非操之在市府，而在中央政府與少數地主，但市府已盡最大的努力。

「開發方式不能受到少數人的把持！」林佳龍說，但是土地徵收與補償涉及民眾的權益，市府一定會站在民眾的角度，在維護公眾利益的同時，也為民眾爭取最大的權益，而捷運綠線G14站也不會有無路可走的狀況，一定可讓所有乘客順利上下車站。

王義川進一步說明，捷運綠線的G14站，本來就是單邊出入口的設計，原規畫車站都設於建國北路的北側，並透過跨越台鐵鐵道與建國北路的天橋通道，讓位於南側的民眾進出車站，因此即使九德區段徵收開發尚未完成，民眾仍能從原規畫的捷運北側進出車站，所謂G14站「有站無路」的說法，應是誤會一場。

他也表示，雖然G14站南側的天橋通道出入口坐落市府土地上，但一出去就是私人地主的土地，為便利九德地區的民眾進出車站，市府目前正在與該地主洽詢租用土地，以闢建一條長度約100公尺的道路，以聯絡九德地區。

王義川說，由於捷運施工的原因，該私人土地原本就被負責施工的台北市政府捷運工程局租下，作為施工的道路，該局希望在施工結束後到九德地區開發完成之前，該地主都能同意將土地租給市府，方便當地民眾進出。

(中時)