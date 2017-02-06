超級盃》禁賽開季 布雷迪用冠軍完美作結
超級盃冠軍爭霸戰，在新英格蘭愛國者演出不可思議逆轉秀後落幕，從大幅落後、打進史上第一次延長到奪冠，愛國者能上演彷彿拍電影般的情節，當家四分衛布雷迪(Tom Brady)居功厥偉，絕佳的表現，也讓他第四度榮獲MVP殊榮，一舉改寫NFL歷史紀錄。
一路挨打的愛國者，第3節結束還以28比9遙遙落後，當時布雷迪被獵鷹嚴加看管，身手完全施展不開，但強者始終是強者，他在第4節突圍而出，用兩次傳球達陣，率愛國者上演NFL史無前例的19分大逆轉，「他們全都很特別！」布雷迪興奮的讚許隊友，「這是支令人驚訝的球隊，很高興成為其中的一員。」
這場比賽，布雷迪傳出466碼，62次傳球成功43次，雙雙締造超級盃歷史紀錄；曾在開季時因「洩氣門」事件遭禁賽4場，如今他用生涯第五座冠軍、第四座超級盃MVP，替自己起頭不順的球季，劃下最完美的句點。
「就像你們看到的，我們挽回了一切，」布雷迪說，「我們從不覺得要輸了。這是場艱難的比賽。他們是很好的隊伍。我非常讚賞他們的表現。我們只比他們多拿了一些分數。」集榮耀於一身，不過對他而言，奪得這個冠軍更重要的意義，是能達成賽前許下的心願，把到手的勝利獻給臥病在床的母親。
(中時電子報)
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