美國經濟數據報喜 日股收漲

我要評比

日本股市今天收高，因投資人受美國就業穩定增長激勵，加上美國總統川普將鬆綁金融監管規定，銀行股聞訊上漲。

法新社報導，日經225指數上漲58.51點或0.31%，收18976.71點；東證指數上揚5.43點或0.36%，收1520.42點。（譯者：中央社陳昱婷）1060206

(中央社)