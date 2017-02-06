同志意象行人號誌燈惹議 柯P：紅綠燈不需特別意義
北市文化局去年12月底招標「同志意象行人號誌燈設計」，標案內容在網站曝光後，引發反同團體「滿天星素人連線」抗議，最後北市府喊卡。台北市長柯文哲今出席台北燈節花車剪綵活動，柯文哲今受訪說明，容忍是自由的基礎，但也不要把每個人的想法強加在別人身上，「紅綠燈這種就不需要特別的意義，中性處理就可以了。」
台北市文化局於去年12月底公告標案「同志意象行人號誌燈設計」，規畫的行人號誌燈設計，在特定空間的地景裝置。不過消息一出，就收到反同團體抗議，據媒體，柯文哲對此事表態，要求局處「不要再帶頭做一些事情」，相關計畫已經喊卡，由於標案採購作業去年底流標，相關費用已經繳回，今年度也沒有再編列相關預算。
(中時)
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